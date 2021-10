Varslar om både flom- og skredfare i helga

Nyheter

Ytre Nordfjord vil stort sett oppleve regn fredag ettermiddag. Utover kvelden vil byene minke, men skyene vil henge igjen. Temperaturen vil ligge jamt på rundt sju til åtte grader.

Laurdag vert det derimot ein noko finare dag med stort sett opphald. Det er fare for mindre regnbyer nokre stadar, men meteorologane melder også eit lite solgløtt på morgonen. I og rundt Nordfjordeid vil sola også bli til ut på føremiddagen.

Søndag vert den store regndagen denne helga. Ein kan vere heldig og komme unna regnet om morgonen og litt ut på føremiddagen, men det er framleis sjanse for at det blir regn også då. Utover dagen vil regnbyene ta seg opp og på kvelden kan det komme opp til 11 millimeter nedbør over ein kort periode.

Meteorologen har også sett opp jordskredvarsel for delar av Vestland og Møre og Romsdal fylke. Grunnvasstanden og vassmetninga i bakken er allereie høg. Meir nedbør kan føre til skred og utsette vegar kan bli stengde.

I tillegg er det varsla flaumfare i delar av Vestland og Trøndelag. Det er venta at elvar og bekkar vil ha auka vassføring grunna mykje nedbør, som kan føre til lokale overfløymingar.