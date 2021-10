Regnet har kommet for å bli

Nyheter

Søndag er det spådd at det skal komme 19 millimeter nedbør, og det våte været fortsetter hele neste uke. Med unntak av noen få perioder med opphold onsdag og torsdag er det for Måløy spådd at det skal regne jevnt til og med neste søndag.

Det samme mønsteret gjentar seg de fleste steder i Nordfjord, med noen flere opplettperioder innover i fjorden.

I ytre strøk blir det også vindfullt. Søndag er det sørlig bris, med sterk kuling utsatte steder. Mest nedbør kommer sent på ettermiddagen.

Mandag er det meldt sør eller sørvest frisk bris utsatte steder, og stiv og til dels sterk kuling nær Stad og på kysten. Det vil regne fra ettermiddagen.

Tirsdag blir det sørvest frisk bris på kysten, og stiv kuling ved Stad. Det blir regnbyger, og til dels sludd- eller snøbyger i høyere strøk. Om kvelden øker vinden til sørlig stiv kuling på kysten, med sterk kuling i nord.

Onsdag er det meldt liten kuling først på dagen før det blir stiv kuling i nord, og regn eller regnbyer.

