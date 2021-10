Fryktar at budsjettforslag vil isolere blinde og svaksynte

Nyheter

– I forslaget til statsbudsjett for 2022 legg ein opp til at transportordninga «Tilrettelagt transport»(TT) for svaksynte, blinde og rullestolbrukarar i Sogn og Fjordane blir kraftig redusert, fortel dagleg leiar i Blindeforbundet Sogn og Fjordanes fylkeslag Martin Malkenes.