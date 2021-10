Fylkesdirektøren har no forklart seg for kontrollutvalet etter varslingssaka ved MVS

Leiaren i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune, Dan Femoen, forventar at fylkesdirektøren ryddar opp og sørger for at det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold og lovbrot. Femoen er fornøgd med at varslingssaka blir evaluert grundig.