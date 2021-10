Har redusert sentraladministrasjonen med åtte stillingar, men går det for sakte?

Kommunedirektør Terje Heggheim var i formannskapsmøtet tydeleg på at det er stillingsstopp i Kinn og at ein jobbar med å ta ned årsverk. Sentraladministrasjonen har blitt redusert med åtte stillingar og teknisk med. Men Jacob Nødseth (V) meiner arbeidet går for sakte.