Forstår kritikken og frustrasjonen: – No må vi saman jobbe oss fram til ein betre økonomisk situasjon

– Det har vore ein del bekymring for den økonomiske situasjonen og det har blitt uttrykt frustrasjon over at budsjett ikkje blir halde, at ramme ikkje blir halde og at tiltak ikkje blir gjennomført. Eg forstår veldig godt den frustrasjonen og eg forstår også den kritikken som kom i dag og den som kom i går, sa Linda Nipen om kritikken som kom i formannskapet og kommunestyret.