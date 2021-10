Kom på 3. plass i reflekskonkurranse

Nyheter

Refleksjakta er ein konkurranse for 5. klasse i Vestland. Konkurransen gjekk ut på at elevane skule finne refleksar i heime i skuffe og skåp og ta med i klassen for oppteljing. Deretter skulle dei ta refleksane med heim og feste dei til dømes på ytterkleda, klar til bruk i haustmørke.