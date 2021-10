Peikar på ei alternativ plassering av næringsområde i Moldefjorden

Under fredagens kommunestyremøte orienterte Svein Otto Melheim i Stad Eigedomsutvikling KS om at kommunen har gått i dialog med Pelagia i Moldefjorden for å samarbeide om eit nytt og større næringsområde med djupvasskai som eit alternativ til Lesto.