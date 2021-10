Skuffa over at det viktige vegprosjektet har rykt tilbake til start

Nyheter

I sitt framlegg til investeringsbudsjett for Vestland fylkeskommune, foreslår fylkesdirektør Rune Haugsdal å ta ut Svelgen-Indrehus og alle andre fylkesvegprosjekt som ikkje allereie er starta opp, eller skal startast opp i løpet av 2022. Bakgrunnen for forslaget er at fylkeskommunen jobbar med ein ny regional transportplan som skal bli behandla i fylkestinget i juni neste år, og at alle prosjekt skal vurderast på nytt som ein del av den prosessen.