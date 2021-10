Nyheter

Frank Willy Djuvik (Frp) forstår at kontrollutvalet skal undersøke det mogelege brotet på teieplikta knytt til at ordførar Ola Teigen kjente til Arlene Vågene (H) sin søknad som var underlagt teieplikt. Men han meiner også at dei må tenke gjennom korleis dei disponerer tida og ressursene sine.