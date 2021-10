Held på koronatiltak i kommunane og vidarefører innreisetiltak

Nyheter

– Vi ønsker å sjå an situasjon og vil derfor behalde tiltak som etter planen skulle vore vurdert fjerna nå. Smitten og talet på sjukehusinnleggingar går opp i mange land. Vi ser også at smittetala aukar noko innanlands og ønsker derfor ikkje å gjere ytterlegare lettar nå, men vurderer situasjonen laupande. Vi følger spesielt med på sjukehusinnleggingar og situasjonen i helse- og omsorgstenesta, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at kravet om at personar som får påvist koronasmitte skal vere i isolasjon vidareførast ut året. Det same gjeld nedjustert TISK.

– Regjeringa sluttar seg til dette. Det gir kommunane føreseielegheit til å planlegge arbeidet framover. Og så kan kvar og ein av oss bidra til å redusere smittespreiinga ved å ha god handhygiene, vere heime og teste oss når vi har symptom, og vere i isolasjon dersom vi får påvist covid-19. De som ennå ikkje har vaksinert seg, bør absolutt gjere det nå påpeiker Kjerkol.

Lokale tiltak

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har laupande dialog med både kommunar med utbrot og sjukehusa.

– Kommunane må fortsette med å innføre lokale tiltak ved smitteutbrot når det er nødvendig og forholdsmessig. Det er ikkje aktuelt med nasjonale tiltak nå, men vi følger nøye med på situasjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Helsedirektoratet og FHI meiner at situasjonen nå ikkje tilseier at det er behov for nasjonale tiltak, seier Kjerkol.

– Eg er opptatt av å ha tett kontakt med kommunane. Det er helt nødvendig for å lykkes godt med handteringa av pandemien. Eg vil derfor sørge for at kommunane får informasjon når det er endringar.

Departementet har revidert rundskrivet om kommunale smitteverntiltak og sendt det til alle kommunane. Her givast det blant anna rettleiing om lokale smitteverntiltak som kan vere nødvendig ved lokale utbrot.

Innreisetiltak

Regjeringa har også bestemt at dagens innreisetiltak vidareførast inntil vidare. Sidan mars 2020 har Norge hatt strenge restriksjonar på utlendingars rett til innreise på grunn av covid-19-pandemien. Utlendingar har som hovudregel ikkje rett til innreise og blir vist bort på grensa, med ein del unntak. For eksempel gjeld ikkje bortvisingsforskrifta EØS-borgarar, personar frå tredjeland som bor i EØS/Schengen og de som bor i "lilla" land (land med ein gunstig smittesituasjon). Den gjeld heller ikkje asylsøkjarar, utlendingar som er busett i Norge og familiemedlemmer til personar som bor i Norge.

– Vi går ikkje vidare til fase 2 i avvikling av innreisetiltak, men behaldar de tiltalene vi har nå inntil vidare, seier Kjerkol.

Beredskapsplanen

Regjeringa har bestemt at dagens strategi- og beredskapsplan for handtering av covid-19-pandemien vidareførast. Handteringa skal vareta befolkninga si helse, redusere forstyrringar i samfunnet og beskytte økonomien.