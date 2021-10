Omsorgssenter innfører stengde dører og krav om munnbind

Nyheter

Det er ei auke i smittesituasjonen i samband med covid-19-pandemien som gjer at kommunen no må auke opp restriksjonane.

Dei har dermed innført låst ytterdør og krav om bruk av munnbind. Gjestar må dermed ta kontakt for å kome inn og passe på å ha med seg munnbind.

Restriksjonanen blei innført 28. oktober og gjeld inntil vidare.

Denne nyheita kom cirka to veker etter at kommunen opplyste om at dei jobbar med å planlegge for ein tredje dose til alle over 65 år og bebuarar på sjukeheim. Første steg var å kontakte alle i dei aktuelle gruppene.