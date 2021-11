No er tida inne for å byte til vinterdekk

Nyheter

– Altfor mange trur at piggfrie vinterdekk er et universelt heilårsdekk, noko som er helt feil. Køyrer du med piggfrie vinterdekk gjennom sommaren kan du vere helt sikker på at sol og varme har påverka gummien slik at dekket er langt unna å virke optimalt på vinterføre med snø, sørpe og is, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring.