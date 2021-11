Nå kan de over 75 og 65 bestille time til tredje dose

Nyheter

Kommunen starter altså med den eldste gruppa, nå etter at vaksineringen av de i risikogruppene med tredje dose er så godt som i havn.

– Ja, først er det de over 75 som kan bestille time, til vaksinering 17. november. Til den andre datoen, 8. desember, kan de som er over 65 bestille, sier Jensen.

Nå ringer de ikke lenger rundt, slik de gjorde før, så folk må gå inn på timebestilling.remin.no og bestille timen selv.

– Her kan også pårørende og andre hjelpe deg med å bestille time, om en ikke får det til, sier Jensen.

Om en ikke har BankID som trengs for å bestille, kan en også ringe Jeanette Jensen eller Anita Solberg i vaksineteamet og få bestilt på den måten.

Massevaksinering

Vaksineringen vil skje ved Måløy legekontor på ettermiddagene på de to datoene. Det er også vaksinering fast hver onsdag ettermiddag. Så om datoene ikke skulle passe, kan en også etter 17. november bestille time til vaksinering på onsdager.

– Og om vi ser at det blir fullt noen dager, så åpner vi for flere dager, sier Jensen, som også viser til kommunens hjemmeside for informasjon.

Vaksineteamet ser akkurat nå enden på første runde av tredje dose-vaksineringen, risikogrupper og de eldste på sykehjem.

– Ja, mange av disse har nå fått. Vi ser at tallene som kommer på vaksinedagene begynner å gå ned, så vi er nesten i mål med risikogruppene.