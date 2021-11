Dom etter ny runde med millionsøksmål: Retten mener tvisten er advokatskapt og basert på en feil

Sogn og Fjordane tingrett har frifunnet Sirean AS/Agnar Lyng og Kvalsvik-familien etter et søksmål fra Mato Invest AS/Tore Lyng for 53 mill. i opptjent utbytte på aksjene selskapet satt med i Torbas AS på tidspunktet i 2018 da de solgte seg ut. Men retten påpeker at det ikke har vært en lett sak å ta stilling til, og at der har vært tvil.