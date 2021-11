Ny regjering vil ha tilbake nærskuleprinsippet og meiner det er mest rettferdig

Nyheter

Kunnskapsministeren meiner det er fylka som er tettast på og som er best i stand til å organisere og bestemme dette.

– Eg er oppteken av at elevane skal gå i ein best mogleg skule. Målet er at alle skulane skal vere gode og at færrast mogleg elevar skal vere nøydde til å reise langt for å kome til skulen kvar dag, slår statsråden fast, seier Brenna til NRK.

– Blir meir rettferdig

Det blir dermed fylka og ikkje regjeringa som skal bestemme kva inntaksmodell dei ulike fylka skal bruke. Fleire fylke har innført nærskuleprinsippet, og då er det ikkje berre karakterane som gir grunnlag for kva skule eleven kan gå på. Elevar som søker på ein skule i sitt eige område, vil få ekstrapoeng når dei søker.

– Vi trur at dette blir meir rettferdig. Nokon bur stadar der det er mange skular i nærleiken, andre bur stadar der dei må reise langt. Dilemmaet med reint karakterbasert inntak til skule er at det skaper nokon som vinn og nokon som taper kampen om plassane, seier Brenna.

– Glad

Leiar i hovudval for opplæring og kompetanse for Vestland fylkeskommune, Karianne Torvanger, er fredag morgon glad for at den nye regjeringa skiftar retning frå tidlegare regjering.

– Eg er glad for at fylkene sjølve kan få avgjere kva inntaksmodell som passar best, skriv ho på FB-sida si.