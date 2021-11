Ny storkontrakt: De nasjonale superdatamaskinene skal inn i datalagringsgruva i Nordfjord

Da Sigma2 AS skulle velge nasjonal leverandør av datasentertjenester falt valget på Lefdal Mine Datacenter AS. Her får de datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringssystem, og anleggene skal på plass i det nedlagte gruvesystemet i løpet av 2023.