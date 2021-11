Tok opp spørsmålet om det er trygt å varsle i Kinn

Nyheter

Utvalet tok opp spørsmålet om dei tilsette i Kinn kommune veit kven dei skal vende seg til dersom dei ønsker å varsle, og meir generelt diskuterte dei frykta ein ofte har for hemn dersom ein skal varsle, og om ein er bekymra for å varsle fordi ein for eksempel kan tru at dei over seg støttar kvarandre.