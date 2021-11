Elevane såg ingen annan utveg enn å låse læraren ned i kjellaren

Nyheter

– Eg er veldig dårleg i dataspel, og eg hadde aldri gama før. Første gongen eg brukte Minecraft Education i klassa, enda det opp med at eg gjekk rundt og øydela inne i spelet i staden for å hjelpe slik eg trudde eg gjorde. For eg skjønte ikkje eigentleg kva eg gjorde. Så elevane tok til slutt å stengde meg ned i ein kjellar, fortel Inger Helen Skibenes og ler.