Gledesutbrot då denne gjengen vann First Lego League Champion for første gong

Elevane frå Svelgen oppvekst feira med latter, klapping og rop av glede då dei blei ropt opp som vinnarar av Championprisen under First Lego League på Nordfjordeid laurdag. Championprisen går til det laget som har gjort det best samanlagt i konkurransen. Og det er første gong elevar frå Svelgen oppvekst har vunne.