Søker om 42 millionar for å etablere ein ny nasjonal modell for desentralisert utdanning

Inviro AS, ved dagleg leiar Øystein Nes, kunne fredag presentere eit nytt og ambisiøst prosjekt under frukostmøtet i Stad kommune. Nemleg ein plan om å legge til rette for at alle som ønsker skal kunne få utdanne seg i det dei vil sjølv om dei bur i distrikta.