Var denne etaten noen gang på befaring hos deg?

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Tro­lig er det­te bil­det tatt en gang mel­lom 1978 og 1981, da Otto Hod­de­vik var ord­fø­rer i da­væ­ren­de Vågs­øy kom­mu­ne.



«So­si­al­eta­ten på be­fa­ring» står skre­vet på bak­si­den av bil­det, som er tatt på Rau­de­berg.



F.v. Otto Hod­de­vik, ukjent, Mar­ry Ha­ge­vik, Lars Op­pe­dal, ukjent, Ann­finn Krag­set, Mor­ten Dag Tu­nold og Fritz Haug.

Bil­det er tatt i svin­gen sør for Ska­re­tun. Nede til venst­re i bak­grun­nen skim­ter vi litt av «gam­le­ban­ken», som blei re­vet for fle­re år si­den. Til høy­re bak Fritz Haug ser vi hu­set til Ad­olf Ref­vik.

Kan noen hjelpe oss med navn på de to ukjen­te kvin­ne­ne?



Vågs­øy/Kinn til­leggs­info: En le­ser har tatt kon­takt an­gå­en­de det øver­ste for­en­ings­bil­det i Kav­rin­gen 22.10. Hun som sit­ter som nr. 2 f.v. er tro­lig fru Ervik (for­navn ukjent). Hun var gift med Kåre Ervik, som job­ba ved Te­le­graf­ver­ket i Mål­øy til ca. 1958, da de flytta vi­de­re til Høy­an­ger.