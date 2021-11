Vil ikke ha lekeplass på taket på ny barneskole

– Tenk dere hylende og bråkete elever i alle friminutt hele skoleåret. Ville du vært nabo?

– Vi leste i Fjordenes Tidende at HR Prosjekt har planer om at elevene skal ha lekeareal på de fleste takene på nye Skram skole. Flere av oss trodde dette var en misforståelse eller spøk, skriver Bjarte Hodnefjell fra Måløy i et brev til Kinn kommune.