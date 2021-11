Skal løfte saka i Stortinget og utfordre regjeringa etter budsjettendringane: – Det her skal ikkje gå stilt føre seg

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) fryktar at endringane som den nye regjeringa foreslår i sitt statsbudsjett for 2021–2022 vil bane vegen for nye utsettingar av Stad skipstunnel. No krev opposisjonspolitikaren ei forklaring.