– Vi har vore veldig bekymra for alle lovpålagte oppgåver når det har vore full gass på investering, og vi skal gjere alt. Derfor har vi dei siste to åra snakka om prioriteringar, at vi må ta dei lovpålagte oppgåvene først, at vi ikkje må stille oss sånn at vi kjem inn i Robek og må kutte alt. Og inne i denne bekymringa har Skram skole vore høgt oppe. Den største bekymringa har vore at realiteten kjem til å innhente oss, og realitetane for Skram skole innhenta oss i dag, seier gruppeleiar i Raudt, Daniel Henriksson, til Fjordenes Tidende.