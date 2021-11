Meiner endringane for skipstunnelen er til det beste for prosjektet

Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) kastar seg inn debatten etter at det måndag vart kjent at oppstart av Stad skipstunnel er forskyvd eitt år, samt at gigantprosjektet er flytta over i eit anna departement. Han meiner at det som har skjedd er til det beste for prosjektet.