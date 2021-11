– Kjøkkensaka er ikkje ei sak for kontrollutvalet

Saka om nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy har skapt bølger den siste tida. Eit av momenta som har blitt trekt fram er at styreleiaren i det kommunale føretaket som no skal overta all kommunal matproduksjon i Kinn, Bordgleder, også er betalt utvalsleiar og medlem av formannskap og kommunestyre.