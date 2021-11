Ber fylkespolitikerne etablere utdanningen verftene ønsker seg: – Næringslivet trenger flere industrimekanikere

Nyheter

– Måløy har et meget sterkt næringsliv, spesielt innen maritime og marine næringer. Måløy er tredje største fiskerihavn i Norge, og har lange tradisjoner innen fiskeri og oppdrett. Vi har hele fem skipsverft og fire skipsdesignsselskap. Det er også et stort elektro- og automasjonsmiljø, samt leverandørindustri i Måløy, sier Humborstad og peker på at flere av bedriftene ligger i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt, og at næringslivet er eksportrettet.