Roser samarbeidet om spillvarme fra gruva og har tro på at nytt styremedlem vil styrke selskapet

Nyheter

– Nyheten om at Sigma2 har valgt Lefdal Mine Datasenter (LMD) som lokalitet for sine supercomputere og lagringssystem er meget gledelig. Vi vil benytte anledningen til å gratulere Jørn Skaane, Mats Andersson og resten av LMD-organisasjonen med denne kontrakten. Dette er et stort steg for datasenteret som vil bringe med seg mer aktivitet på sikt, sier styreleder i SjømatStaden, Oskar Kvernevik.