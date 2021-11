Arrangerer støttekonsert for å rulle kroner til reparasjon av det gamle kirkeorgelet

Under en service av orgelet i Nord-Vågsøy kyrkje, ble det avdekket at orgelet har stort behov for reparasjon og oppgradering. Nå skal det arrangeres støttekonsert 19. november som startskudd for en kronerulling for å berge orgelet.