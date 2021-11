Lokale aktørar på scena under nasjonal konferanse om e-sport

Nyheter

Dataspeling er allereie verdas største fritidsaktivitet for barn og unge, og dei siste åra har dataspeling og e-sport fått eit mykje større fokus i samfunnet. 19. november samlar ei rekke aktørar seg i Bergen for å diskutere korleis ein på best muleg måte kan legge til rette for at denne aktiviteten utviklar seg på ein best muleg måte i åra framover.