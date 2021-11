Nyheter

– Vi hadde fleire gruppemøte i fjor haust der vi gjekk gjennom budsjettforslaget, og konstaterte at det var behov for harde salderingar. Vi konstaterte at dette var ei saldering som kommunedirektøren anbefalte og som verkar å vere helse- og sosialfagleg velbegrunna, seier Odd Bovim (MDG), som legg til at dei derfor hadde denne salderinga inne i sitt alternative budsjett også.