Skal sjå på forslaget om 100 nye døgnplassar, der 51 skal erstatte eksisterande plassar

Utbygging av den gamle sjukehustomta i Florø som plassering for institusjons- og døgnplassar inkluderer utfasing av Furuhaugane omsorgssenter. Bakgrunn for investeringsprosjektet er auke i døgnplassar og institusjonsplassar i Florø, demografiske framskrivingar og behovsoversikt, som viser at det er for få døgnplassar.