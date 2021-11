Nyheter

– Eg synest det er litt spesielt når Senterpartiet i regjering fjernar 365 millionar kroner i løyving til Stad skipstunnel, og at det er rimeleg frekt av Sigurd Reksnes å då kome etterpå og påstå at det berre er meg som lagar eit problem av dette, seier stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo, til Fjordenes Tidende.