Meiner det berre er Alfred Bjørlo som no bidreg til å så tvil om skipstunnelen

– Eg meiner at det berre er Alfred Bjørlo sjølv som no bidreg til å så tvil om Stad skipstunnel, seier Sigurd Reksnes (Sp) til Fjordenes Tidende som reaksjon på at Bjørlo måndag sende eit spørsmål til Stortinget sin spørjetime, der han krev svar frå regjeringa om Stad skipstunnel.