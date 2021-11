Pårørande bekymra for korleis foreldra skal klare å handtere bytte av matleverandør

Nyheter

Fjordenes Tidende har vore i kontakt med ein pårørande som ikkje ønskjer å stå fram med namn av omsyn til foreldra, men han ønskjer også at det blir gjort synleg kva han, og kanskje også andre pårørande, bekymrer seg for på vegner av sine kjære slik at ein kan finne løysingar på situasjonen.