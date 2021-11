Vil rydde vekk all tvil om skipstunnelen

Nyheter

– Vi må no få rydda av vegen all tvil om at Stad Skipstunnel skal byggjast. Det må ikkje bli slik at Ap/Sp-regjeringa sitt budsjettkutt på 365 mill NOK til Stad Skipstunnel i 2022 berre er starten på ein ny serie utsetjingar for dette store og viktige prosjektet for å binde Vestlandet saman sjøvegen. No har vanlege folk på kysten venta lenge nok, seier stortingsrepresentant og medlem i Stortinget sin næringskomité, Alfred Bjørlo, til Fjordenes Tidende.