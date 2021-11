Her blir den siste vinnaren trekt: – Dette hadde eg ikkje rekna med

Nyheter

– Eg vart veldig overraska. Dette hadde ikkje eg rekna med, seier vinnar av femte og siste trekning i årets #eghandlarlokalt-kampanje, Andreas Elde.

Onsdag var Elde på jobb i Førde. Derfor fekk ikkje Fjordenes Tidende gleda av å overraske den heldige vinnaren for å overrekke premien. Beskjeden måtte leverast over telefon.

– Det var veldig kjekt, seier han.

Det er ikkje kvar gong han hugsar det å fylle ut handle lokalt-lappen, men han har meldt seg på med fleire lappar i løpet av året. Vinnarlappen denne gongen hadde han levert inn hos Arnes Blomsterverden.

– Eg brukar butikkane vi har her. Det er viktig at vi har dei, så ein slepp å reise for å få tak i det ein treng, seier Elde.