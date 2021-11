Jan Petter og fleire meiner kommunen har tatt seg inn på privat eigedom på jakt etter «skrot» som ikkje er til sjenanse

Fleire innbyggjarar på Stadlandet reagerer på at Stad kommune har vore på umeldt synfaring på eigedomane for å leite etter det dei omtalar som skrot. Fleire grunneigarar meiner dette slett ikkje er søppel, og at kommunen har gjort ein svært aktiv innsats for å finne skrotet.