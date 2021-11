Jon Edgar vann 20.000 kroner i gåvekort: – Det blir frua som får administrere dei

Nyheter

– Dette er stor stas, seier Johnsen då han fekk overrekt premien.

Vinnarlappen vart levert inn etter ein handel på Fargerike i Måløy. Johansen er nemleg i full sving med bygging av hus, og fortel at han har handla mykje i denne butikken.

– Så dette kjem godt med, seier han.

Siste i år

Onsdag vart dei to siste av totalt fem vinnarar i årets kampanje trekt ut.

– I løpet av året har vi sett at det har kome fleire og fleire lappar for kvar trekning. Det er veldig kjekt å sjå at så mange handlar lokalt, og deltek i kampanjen, seier Monica Refvik i Fjordenes Tidende.

Kampanjen går ut på at dei som handlar lokalt kan vere med i trekninga av store premiar. Dei to første åra var det bruk av bil i eitt år som var premien, og i 2019 og 2020 delte ein ut 20 gåvekort frå lokale butikkar til ein samla verdi av 25.000 kroner fire gonger i året. I år blir det fem trekningar, med 20 gåvekort frå lokale butikkar til ein verdi av 20.000 kroner i potten.

Kona styrer shoppingbudsjettet

Sjølv har Jon Edgar ikkje store planar for kva gåvekorta skal brukast på.

– Eg trur nok at frua får administrere desse gåvekorta fritt. Det passar nok bra når vi skal fylle huset med diverse nytt, seier han.

Lappen med namnet hans blei trekt ut tilfeldig blant fleire tusen lappar. Han anslår at namnet hans sto på cirka ti av desse.

– Eg prøver absolutt å handle lokalt, og meiner det er viktig å støtte opp om dei lokale butikkane. Skal vi ha desse butikkane her hos oss må vi bruke dei. Det er viktig.