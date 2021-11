Meiner maten er like god og at det er eit viktig sparetiltak

Nyheter

Helse-, sosial- og omsorgsutvalet i Kinn kommune fekk tysdag ei orientering rundt kjøkkensaka og kunne stille dei spørsmåla dei måtte sitte med.

Fleire diskusjonar

Det blei mange diskusjonar rundt ulike sider av tiltaket, som transport, tilbereding, pris, stillingane som blir frigjorde, matsvinn og matkvalitet. Det kom også fram i møtet at nokre av politkarane hadde lese rapportane frå PwC og prosjektgruppa, medan andre ikkje hadde lese dei og ikkje visste om kva forslag og vurderingar som var gjort.

Alle dei tilsette på Måløy-kjøkkenet har takka ja til nye jobbar I helse-, sosial- og omsorgsutvalet i Kinn kommune blei det tysdag stilt spørsmål til kommunalsjef Norunn Stavø om det er reelle innsparingar på stillingane ved kjøkkenet i Måløy, eller om det har blitt oppretta nye stillingar til dei som arbeider der.

Følelsa r gjer saka vanskeleg

Jan Arve Midtbø (Sp) meinte at saka hadde vore vanskeleg å behandle sidan det er så mange følelsar involvert.

– Det er så kjenslelada for dei som har maten. Dei får sikkert like god mat, men for dei eldre betyr det så mykje at den blir laga her, sa Midtbø og la til at han skulle ønske at ein kunne ha eit kjøkken på begge plassar, men at han ser at økonomien er trang. Han håpte kommunestyret også ville lytte til det eldrerådet måtte meine om saka.

Skeptisk, men realistisk

– Det er ikkje tvil om at dette er ei sak som engasjerer mange og breitt, og eg er ein av dei som skulle ønske at vi kunne ha hatt ei kjøkkenteneste begge stadar, og at det hadde vore ein fordel, sa Ørjan Kvalheim (H) og la til at han trur kommunen mistar ein fleksibilitet med reduksjonen til eitt kjøkken, og at det er ein fleksibilitet som er vanskeleg å måle i kroner og øre. Og vi mistar kanskje også ein kvalitet som også er vanskeleg å måle i kroner og øre.

– Så eg er nok ein av dei som er skeptiske, men eg er også realistisk med at vi må spare ein stad og nokre innsparingar er ubehagelege. Så eg ser den også, sa han.

Marie Tronen Torvanger (Raudt) meinte det å kjenne matlukta med eit kjøkken nært betyr mykje.

– Når vi blir fødde opplever vi tryggheit i mat og når vi blir gamle er det å ha eit godt måltid og det å lukte mat kanskje den siste gleden vi har igjen i livet. Så det å legge ned kjøkkenet her er ikkje noko vi er einige i. Vi skal jobbe mot underernæring og god helse, men med å legge ned kjøkkenet og ha slik avstand mellom der maten blir laga og lukta til der ein bur skaper ein uhelse, sa ho.

Reknar med innsparing på 1,7 millionar på samanslåinga av kjøkkena Politikarane i helse-, sosial- og omsorgssutvalet i Kinn hadde bestilt ei orientering om samanslåinga av den kommunale kjøkkentenesta. Denne viste at det blir lagt til grunn ei innsparing på 1,7 millionar kroner.

– Alltid fått maten levert

Inger Strand Kvalheim (Ap) trakk fram at diskusjonen rundt det å miste matlukta i gangane ikkje er eit aktuelt tema sidan etter at Kulatoppen blei bygd, ikkje har vore eit kjøkken på institusjonane.

– Maten til dei eldre i Vågsøy har ikkje blitt laga der dei bur. Det har aldri vore eit kjøkken på Kulatoppen, så visjonen om at det skal lukte mat i gangane har vi ikkje hatt. Vi har fått maten levert frå sentralkjøkkenet i Måløy heile tida. Hadde vi hatt mogelegheit til det, så kunne vi sjølvsagt ha diskutert om vi skulle ha bygd eit fullverdig kjøkken på Kulatoppen. Det hadde vore kjekt, men det har vi ikkje økonomi til. Og vi må halde oss til saken, sa Inger Strand Kvalheim (Ap) og presiserte at saken gjeld at enten får ein levert mat frå eit sentralkjøkken eller frå eit anna produksjonskjøkken.

Strand Kvalheim trur også at kvaliteten på maten er like god, uavhengig om den kjem frå kjøkkenet i Florø eller Måløy.

– Og maten luktar godt når den blir oppvarma, la ho til.

– Viktig innsparing

Stine Kråkenes Øvrelid (Ap) støtta Strand Kvalheim i dette, og var også einig med Ørjan Kvalheim i mykje.

– Det er ei vanskeleg sak som engasjerer innbyggarane. Samtidig har vi eit budsjett som skal i hamn og vi er nøydde å spare pengar. Då er dette eit viktig innsparingspotensial, sa ho.

Med tanke på matkvalitet, meiner Øvrelid også at kvaliteten på maten frå Bordgleder KF ikkje er dårlegare enn frå kjøkkenet i Måløy.

– Vi har hatt mat frå Bordgleder til dei eldre tidlegare i Vågsøy kommune og det var positive tilbakemeldingar på dette. Og vi får den same maten som er levert i Florø, så viss ein meiner at kvaliteten er dårlegare, betyr jo det at ein serverer mat av dårlegare kvalitet i denne delen av kommunen. Så eg forstår ikkje akkurat den problematiseringa, sa Øvrelid.

– Trist at saka skal handle om matkvalitet

Også Jon Valur Olafsson (SV) roste maten til Bordgleder under møtet.

– Eg tvilar ikkje på at Bordgleder er eit glitrande godt selskap, og eg veit at de leverer godt og har gjort det i mange år, og at de har eit fenomenalt samabeid med Leve heile livet. Og det er trist for saka at det skal handle om matkvalitet og lukt på institusjonar. Det er ikkje det handlar om. Slik IngerDet har ikkje vore slik og det kjem ikkje til å bli slik med mindre vi gjer andre prioriteringar og begynner å bygge kjøkken rundt om i kommunen. Saken handlar om at vi skal begynne å spare pengar. Vi skal ta ned tal på årsverk. Men dersom er ønskeleg for kommunen at vi skal sjå at dette er ein god måte å spare pengar på, så må det visast til må ein skikkeleg måte, sa Olafsson og etterlyste rapporten frå PwC og at tallmaterial blir gjort forståeleg for politkarane på ein god måte.

Opptatt av gjennomføringa

– Denne saken er jo ikkje ny. Sjølv om eg har sympati med mange av meinigane som kjem, så kjem dei i siste del av oppløpet der vi er no og då burde denne saken kanskje denne saken vore løfta tidlegare av dei som er aktive i debatten, sa Hilmar Eliasson (V).

Eliasson er opptatt av gjennomføringa av opplegget, og at dei tilsette ikkje opplever dette som ei meirbelastning og at det ikkje skaper meir matsvinn.

Med tanke på mat og transport svarte dagleg leiar for Bordgleder KF, Halvor Halvorsen, at maten som blir servert i Måløy-området er same mat som blir servert i Florø.

– Maten som blir servert i Måløy-området er den same maten som blir servert i Florø på same dag, så det blir ikkje noko forlenging. Så brukarane får same mat på same dag, produsert på same tid, forklarte han utvalet.