Høyrde ikkje på innbyggarane: Fleirtalet ville ikkje ta opp igjen saka om nattevakt og kjøkken

Nyheter

5. september i år bad bygdelaga på sørsida av Bremanger, Davik, Ålfoten og Kolseth om at saka om nattevakt og kjøkken ved Klokkartunet omsorgssenter vart tatt opp til ny vurdering som eit innbyggjarforslag. Dei samla inn over 100 underskrifter frå innbyggjarar over 18 år.