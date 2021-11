Har blitt kontakta av mange som vil overta kjøkkenutstyr

Det kommunale kjøkkenet i Måløy vil stå tomt etter 1. desember, og tenesteleiaren for Måløy sentralkjøkken, Anita Solberg, fortel at ho allereie har fått tilbakemeldingar frå andre som har behov for kjøkkenutstyr.