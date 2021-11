Interessen for fart og spenning gjorde hobbyen til levevei for Ellen

Helt siden Ellen Våge var liten har interessen for motorsykkel, fart og spenning vært stor. Så stor at 50-åringen etter hvert har gjort hobbyen til levebrød som trafikklærer og senest med nystartet selskap for videreutdanning av MC-førere.