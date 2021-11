Nyheter

– Vi likar å ha det litt publikumsvennleg. Folk forventar ikkje at det plutseleg kjem ein sykkel inn på scena og heller ikkje at vi leikar afrikansk song frå Tanzania. Vi synest det er litt gøy. Det verka som at publikum likte det, seier dirigent for Eid Musikklag, Arvid Anthun.