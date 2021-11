2020: Foreslo å kutte 30 årsverk – 2021: Auka med 41 årsverk

Stad kommune skal spare inn 65 millionar kroner for å kome i budsjettbalanse neste år. Utfordringane var synlege også i fjor, men sjølv om kommunedirektøren då foreslo å kutte 30 årsverk, viser tala for 2021 at kommunen i staden har auka opp med 41 årsverk.