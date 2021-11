Dale oppfordrar til vaksinering medan smitten aukar: – Det er det beste Black Friday-tilbodet vi har!

Nyheter

Han meiner at aukande smittetal både i landet og i lokalsamfunnet viser kor viktig det er å vaksinere seg.

– Dilemmaet no er for folk flest å vaksinere seg, både dei som ikkje har tatt første eller andre dose, og alle dei over 65 som er dei som får alvorleg sjukdom av koronasmitte, å ta ein tredje dose. Vi har litt for lav tilstrøyming til vaksineringa no, fortel Dale.

I den komande veka er det vaksinering i Måløy.

– Og vi har mange ledige plassar. Både for dei som treng fyrste og andre dose, og dei over 65 som kan få tredje dose.

– No har vi både Black Week og Black Friday. Betre tilbod enn dette kan ikkje folk få med så mykje smitte som vi har no, legg han til.

Dei ser no at mange av dei som blir smitta ikkje er vaksinerte.

– Det har aldri vore så mykje smitte som det som er i landet no. Då er det sunn fornuft og vaksinering som gjeld, seier Dale.

Meir informasjon om påmelding til vaksinasjon ligg på kommunen si heimeside.