Vil ikkje lenger gå i vaktturnus når ambulansen forsvinn: – Dette kan ikkje vi ta ansvar for

Dei to fastlegane i ytre Bremanger vil ikkje lenger gå i vaktturnus når den bemanna ambulansen blir fjerna. – Dette kan vi ikkje ta ansvar for. Det er skuffande at Helse Førde ikkje lyttar til oss, men er meir opptekne av pengar enn av liv og helse.