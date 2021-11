Bordgleder har gått gjennom tal, prisar og kostnadar: – Kalkulering er ein vedvarande prosess

Tre plassar i rapporten frå PwC om kjøkkentenesta i Kinn kommune omtaler dei varekostnadane som usikre, og peikar på at det at datagrunnlaget dei har hatt tilgjengeleg har vore oppdelt, har gjort det lite oversiktleg og krevjande å samanlikne dei to produksjonslokasjonane.