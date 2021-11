Nye statusrapporter bekrefter svakt lakseår: - Halvering fra i fjor

Nyheter

Samlet fangst i sjølaksefisket var i år 24 682 laks. Det er hele 53 % nedgang fra 2020. Innstramminger i fisket fra og med sesongen 2021 forklarer nedgangen i Agder, Rogaland og Møre og Romsdal, men ikke i de sentrale sjølaksefiskeområdene i Trøndelag. Namsos opplevde en halvering av fangstene i sjøen. Dette stemmer godt med vurderingene som lå til grunn for at Namsen strammet inn kvotene for sportsfiskerne i elva underveis i sesongen.